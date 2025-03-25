Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyor: Yerine gelecek isim belli oldu!

Sabancı Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul ile birlikte görevini bırakacağını duyurdu. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından bu göreve gelen Güler Sabancı, genel kurul sonrası yönetim kurulundan ayrılacak.

Holding tarafından yapılan açıklamada, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı’nın getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Güler Sabancı görevlerine devam edecek

Açıklamada, Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüreceği belirtildi.

Güler Sabancı'dan mesaj

Güler Sabancı, konuyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum.”

Hayri Çulhacı kimdir?

Güler Sabancı'nın görevini devralması beklenen Hayrı Çulhacı, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Çulhacı, 1986 yılında ABD’de Northeastern Üniversitesi'nden işletme (MBA) alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Hayri Çulhacı, Maliye Bakanlığı bünyesinde 1979 ve 1990 yılları arasında Hesap Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’nin yanı sıra, 2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2020 yılında da emekli oldu.

Hayri Çulhacı bunların yanında; Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları yaptı.

Çulhacı, halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.