Güler Sabancı’dan ekonomi ve enerji için kritik uyarılar!

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen IICEC Konferansı, enerji ve iklim konularını ele almak üzere kapılarını açtı. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol'un yanı sıra sektörün önemli isimleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Güler Sabancı, enerji ve iklim değişikliği gibi kritik alanlarda çözüm arayışlarının insan odaklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtti. Sabancı, "Enerji değer zincirleri geleceğin ekonomilerinin en kritik unsuru olacak. Bu dönüşüm sürecinde sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çabalarımızın merkezinde insan bulunuyor" dedi.

Güler Sabancı, çağın gereklerine uygun şekilde bilimsel bilgiyle donatılmış insan kaynağının önemini vurgulayarak, enerji ve iklim alanlarında bütüncül bir vizyon geliştirme hedefi taşıdıklarını dile getirdi.

Sabancı, enerji sektöründeki dönüşüm ve iklimle ilgili çabaların, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik açısından da büyük bir önem taşıdığını belirtti.