Güler Sabancı'dan sürdürülebilirlik mesajı

20 Eylül 2019

Sabancı mesajında şunları kaydetti: “Sabancı Topluluğu olarak sektörde yarım asrı devirdik. Bu sektördeki tecrübemiz, birikimimiz, yetkin insan kaynağımız ve güçlü bayi ağımız ile ülkemiz ekonomisine katkı yaparken; dünya pazarlarında da rekabet ediyoruz.

Topluluk olarak faaliyetlerimizde finansal başarının yanı sıra en önemli önceliğimizi sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımı olarak görüyoruz; alternatif yakıt kullanımını önemsiyoruz. Sadece bugüne dek 1 milyon tonun üzerinde atığı geri dönüştürerek hedeflerimizin önüne geçtik. İstanbul başta olmak üzere fabrikalarımızın bulunduğu illerdeki atık sorununa da çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. 2030 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda bu alanda çalışmalarımıza devam ediyor, ülke ekonomisine değer yaratmaya odaklanıyoruz. Yakın zamanda Akçansa Büyükçekmece Çimento Fabrikası Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Belgesi’ni Uluslararası Beton Konseyi’nden Türkiye’de alan ilk çimento üretim tesisi oldu.”

Türkiye çimento üretiminin yüzde 18’inde Sabancı markası var



En fazla üretim tesisine sahip çimento grubu olarak, Türkiye’nin çimento üretiminin %18’ini tek başına Sabancı Topluluğu’nun gerçekleştirdiğini belirten Güler Sabancı, “Aynı zamanda ülkemizin çimentodaki ihracat lideri konumumuzla 65’ten fazla ülkeye kendi markamızla satış yapıyoruz ve yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz İspanya Bunol Fabrikası satınalmasıyla da, beyaz çimentoda bir Türk markası olarak dünya lideri konumuna geldik” dedi.

Çimentoda da öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz



Güler Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla tüm işlerimizde teknolojik dönüşümü ön plana alırken; çimentoda da Sanayi 4.0 uyumlu tesislerimizle üretimimizi sürdürüyoruz. Ayrıca AR-GE çalışmalarımızla da katma değerli ürünlere odaklanıyoruz ve müşterimizin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunuyoruz. 2000 yılında Mersin’de kurulup, 2017 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Çimsa’nın AR-GE Merkezi Formülhane, Türkiye’nin sektördeki ilk bakanlık onaylı çimento araştırma ve uygulama merkezi oldu.

Bulunduğumuz her işkolunda olduğu gibi, çimento sektöründe de “öncü” ve “örnek” olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu başarılara liderlik eden başta CEO’muz Cenk Alper’e, Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka’ya, Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan’a ve Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar’a tüm çimento grubu çalışanlarına ve iş ortaklarımıza katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yönetim takımımız ve ekibimizle daha büyük başarılara imza atarak, tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.”