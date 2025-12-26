Güler Sabancı'dan yapay zeka çağında kritik öneri

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen, “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler” temalı IICEC Konferansı başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar’ın onur konuğu olarak katılacağı konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol birer konuşma yaptı.

Sabanci Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı şunları söyledi:

- Enerji güvenliği artık aynı zamanda bir ekonomik ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Enerji-iklim ilişkisinde önemli dinamikler gerçekleşiyor.

- Türkiye için çok yönlü riskler ve fırsatlar içeren kritik mineraller raporu tamamlandı.

- Dünyada yapay zekanın her alanda etkisini görmeye başladığımız bu günlerde, bilime dayalı ortak zeka ile değer yaratılmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Birlikte çalışmak çok daha önemli hale geliyor.