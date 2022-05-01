Gülle: 2 yılda 122 talep çözüme kavuşturuldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ihracatçı birliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif Meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifi ile ihracatçıların önemli sorunlarının çözüme ulaşması bekleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye’deki fuarlar, ilan ve reklam vergisinden muaf olacak"

Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ve emin adımlarla yeni rekorlara yürüyen ihracat ailesinin, odak noktalarının sadece ihracat olması için sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun teklifinde taleplerimizin yer bulması bizleri sevindirdi. Hatırlanacağı üzere son zamanlarda İstanbul’da düzenlenen ve yurtdışından gelen yabancı müşterilerin de bulunduğu uluslararası fuarlarımıza belediye ekiplerinin ilan ve reklam vergisi için baskın yapmaları hoş bir görüntü yaratmamıştı. Bu konudaki taleplerimizi hükümetimize ve Ticaret Bakanlığımıza iletmiştik. Artık Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacaktır. Ayrıca Yenibosna’da bulunan ve maliyetinin yüzde 98’ini TİM ve iki ihracatçı birliği genel sekreterliğimizin karşıladığı, TİM Dış Ticaret Kompleksi, Ticaret Bakanlığı’na tahsisliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın destekleriyle Dış Ticaret Kompleksi’ndeki kullanılan bölüm bedelsiz olarak TİM’e devredilecek. Alınan kararlar ihracat ailemize hayırlı olsun.”

"Son 2 yılda 122 talep çözüme kavuşturuldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat ailesine verdiği desteğe vurgu yapan İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız artıyor, demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Her zaman söylüyoruz; ihracat görevimizdir, ihracat borcumuzdur, ihracat geleceğimizdir, ihracat istikrarımızdır, ihracat gücümüzdür. Çünkü ihracat, dünya arenasındaki gururumuzdur. Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek. İhracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve göreve geldiğinden bu yana her zaman yanımızda olan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımızı sunuyorum.”

“Hedeflerimize büyük bir azimle yürüyoruz”

Yılın ilk çeyreğinde ihracat ailesinin, son derece başarılı bir performans gösterdiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, ”Mart ayı rakamlarımızda bunu yine gördük. Geldiğimiz noktada yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatımız 60 milyar doları aştı. Mevcut projeksiyonda bu rakamlar, hedeflerimize giden yolda son derece önemli. 2022 yılı hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Yabancı alıcılar, Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccüh gösteriyor. Bunu gerçekletirdiğimiz heyetlerde de görüyoruz. Tüm sektörlerde ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması beklentilerimizi artırıyor. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz” dedi.