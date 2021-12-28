Gülle: Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İnşallah yakın zamanda ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize el birliğiyle ulaşacağız. 2022’de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması", TİM'in ev sahipliğinde, Başarsoft ve BitTurk ana sponsorluğu, Arzum ve PAGEV'in katkılarıyla hibrit olarak gerçekleşti.

Buluşmada konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "80’li yıllarda ekonomimizin dışa açılmasıyla birlikte, Türkiye’nin dışa açık büyüme modeli, ekonomi gazeteciliğinin de yükselişinde tetikleyici oldu. Türkiye’nin makroekonomik dinamikleri özel sektör odaklı bir değişim gösterirken, ekonomi gazeteciliği de büyüyen Türkiye ekonomisinin hem duyurulması hem tanıtılması rolünü üstlendi. 30 yıl boyunca birlikte bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Gülle, dünyada olağanüstü bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, "Geçmiş yıllardaki sıcak temasa henüz yaklaşamadık ama geldiğimiz bu noktayı da küçümsemeyelim. Önemli bir yol kat ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu virüsten tamamen kurtuluruz ve 2022 son yıl olur. " şeklinde konuştu.

Her şeye rağmen bu sürecin güzel ve mutlu haberlerini ihracat ailesinin yaptığının altını çizen Gülle, "İhracat bu süreçte ülkemizin yüzünü güldürdü. Ay sonlarında rekorlar açıkladık. Özellikle 2021 yılının şu ana kadar olan sürecinde 11 ayın 10'unda rekor açıkladık. 12 ayın rekorunu da yine sizlerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açıklayacağız. Tarihi dönemlerden geçiyoruz. 2020'de insanlık tarihine not düşülecek. 2021 Türkiye'nin üretimi, sanayisi, ihracatı ve büyümesi için pek çok güzel başlık içeren bir dönem oldu. İhracat ailesi olarak bizler de gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her ay 1.500-2.000'e yakın firmamız ihracata başlıyor"

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi programından da bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son açıklanan ekonomi programının esas faktörü olmaktan ve bu ülkenin büyümesi ve gelişmesi için hazırlanan modelin üzerine temellendiği bir kurumu temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Ama en önemlisi bunun karşılığını vermekten de mutluluk duyuyoruz. Sizlere bugüne kadarki süreçte ihracatın tabana yayılmasında ve ihracatın bu kadar kabul görmesindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde ihracattaki başarı hikayelerini paylaşma imkanı bulduk ve çok geniş kesimlere ulaştık. Göreve geldiğimizde 60 binler seviyesinde olan ihracat ailemizi 100 binler seviyesine çıkarttık. Her ay 1.500-2.000'e yakın firmamız ihracata başlıyor. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz."

Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulduğuna dikkati çeken Gülle, “İnşallah yakın zamanda ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize el birliğiyle ulaşacağız. 2022’de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.