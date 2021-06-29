Gülle: Hedefe ihracatı tabana yayarak ulaşabiliriz

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları” Konya'da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı.

Hedeflerine ancak ihracatı tabana yayarak ulaşılabileceğini ve bu amaçla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten TİM Başkanı Gülle, "TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Gülle, "İhracatla yükselen Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz eğitimler arasında en yoğun katılım talebini Konya’dan almamız da bizleri ziyadesiyle memnun etti.” ifadesini kullandı.

"Konya, en çok ihracat gerçekleştiren 11'inci kent"

TİM Başkanı Gülle, Konya’nın geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren 11’inci kent olduğunu aktararak, “Konya’nın özellikle Orta Doğu’ya, Avrupa’ya ve ABD’ye, son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl tam 182 ülke ve bölgeye yüzde 8,3 artışla 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Konyalı firmalarımız, Irak’a 241 milyon dolar, ABD’ye 189 milyon dolar, Almanya’ya 148 milyon dolarlık ürün sattı. Bu firmalarımız, 2020 yılında ihracatını, salgına rağmen bir önceki yıla göre, ABD’ye 109 milyon dolar, Rusya’ya 26 milyon dolar, İsrail’e 14 milyon dolar, Sudan ve Azerbaycan’a ise 11 milyon dolar artırdı.” ifadelerini kullandı.

Konya’nın 2020’de en çok ihracat gerçekleştirdiği ürünler ve sektörlerle ilgili bilgiler de veren Gülle, bu ürünlerin yivsiz av tüfekleri, montaj sanayii parçaları, gofret, değirmencilikte kullanılan eşyalar ve fren ve balatalar olduğunu bildirdi. Gülle, Konya'nın, 2020 yılında en çok ihracatı, 509 milyon dolarla makine ve aksamları sektöründe yaparken, otomotiv endüstrisi 421 milyon dolarla ikinci, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 269 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.