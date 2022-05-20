Gülle sektör kuruluna takıldı, iki yeni başkan adayı geliyor

İmam GÜNEŞ

DÜNYA olarak, TİM başkanlığı için ilk adayın Ahmet Güleç olduğunu duyurmuştuk. İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu'nun önümüzdeki hafta adaylığını açıklayacağı kulislerde konuşuluyor. Tecdelioğlu, İDDMİB seçimlerinde 1000'den fazla oy olarak hem en fazla oy alan hem de en fazla fark yapan isim olarak ihracat ailesinde dikkat çekmişti.

Bir başka adayın da İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister olacağı konuşuluyor. Pelister'in de adaylığını önümüzdeki hafta duyuracağı ihracatçılar arasında dile getiriliyor.