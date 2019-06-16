Gülle: Vergi müjdesi ihracatçı ailesini çok mutlu etti

16 Haziran 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle burada yaptığı konuşmada, ihracatın milli motivasyon ve küresel başarılara imza atmak anlamına geldiğini ifade etti.

İhracatçılar olarak Türkiye’nin ticaret diplomasisinin "saha neferleri" niteliğiyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gülle, dış ticaret fazlası veren Türkiye idealiyle daha çok çalışacaklarını söyledi.

Gülle şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak mevcut küresel gelişmelerin ışığında şunu söyleyebiliriz: 'Kaliteli ama ucuz' ürüne dayalı bir ihracat anlayışından, vizyon ve misyonumuzu yeniden yazarak bilgi rekabetine dayalı yeni bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra vizyonumuz 'Bilgi rekabetinde Türkiye'dir. Bilgi rekabeti demek üretmekten vazgeçmek değil, aksine daha yüksek katma değerli üretimi sağlamak için yeniden yapılanmaktır ve bilgi rekabeti, nihayetinde ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ demektir.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım; Size söz verdik: 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' dedik. Bunun için de yüksek katma değer, marka, tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve muhasır medeniyetin emrettiği ne varsa, topyekun uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dijital dönüşümü önceliklendirmiş, 2. ve 3. nesil reformlarla taçlandırılmış destek mekanizmalarıyla kendini yenilemiş bir üretim ekosistemine odaklandık.

Devletimizin bugüne kadar üretim, yatırım, istihdam için vermiş olduğu destekler için bir kez daha teşekkürlerimizi iletirken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her konuşmasında altını çizdiği üzere, dijital ve teknolojik dönüşümün de yeni nesil devlet desteklerine ihtiyacı olduğu gün gibi aşikardır. Elbette bu dilek ve önerileri devletimize sunarken, bizler de bu destekleri yüksek katma değerli ihracata dönüştürmemiz gerektiğinin farkındayız. ‘Bilgi Rekabetinde Türkiye’ diyorsak, bunun da hakkını vermeliyiz."

"Cumhurbaşkanımız önümüzü açtığını bir kez daha hissettik"

Bu arada Gülle, kendisinden sonra kürsüye gelen Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak yaptığı değerlendirmede, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün 85 bin ihracatçımızın bir aydır beklediği bankaların döviz satımlarında binde 1’lik kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak, verdikleri müjde tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi, bugün de ihracatçının yanında olduğunu ve her daim önümüzü açtığını bir kez daha hissettik. Kendisine şükranlarımızı arz ederiz." ifadelerini kullandı.

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İhracatçı, kambiyo vergisi ödemeyecek

TİM İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 85 bin ihracatçımızın beklediği, bankaların döviz satımlarında kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak verdikleri müjde, tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir." dedi