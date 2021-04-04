Gültepe: Hazır giyimde hammadde fiyatı yüzde 50 arttı

Hazır giyimciler, hammadde temini ve maliyeti konusundaki zorlu bir süreç yaşıyor. TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ölçekte yaşanan maliyet artışını, Türkiye'nin daha keskin yaşadığına dikkat çekti.

Hammadde maliyetinde dünyadaki artışın yüzde 20-25 düzeyinde olduğunu kaydeden Gültepe, Türkiye'de pamuk elyafı ile ipliği başta olmak üzere hazır giyim sektörünün kullandığı hammadde ve ara malların fiyatlarında son 3 ayda dolar bazında yüzde 50 civarında artış olduğunu vurguladı.

Önlem talebini yineledi

Pamuk elyafı ihracatının durdurulmasını, iplik ihracatının da gözetim altına alınmasını istediklerini söyleyen Mustafa Gültepe, "Bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; içeride katma değerli ürüne dönüştürebileceğimiz elyaf ve ipliğinin, özellikle küresel pazarlarda rakibimiz olan ülkelere ihraç edilmesini frenleyecek önlemleri daha fazla zaman kaybetmeden almak gerekiyor.

Biz bu süreçte pamuk elyafı ihracatının durdurulmasını, iplik ihracatının da gözetim altına alınmasını, en azından iç pazardan daha ucuza yurt dışına satılmaması için bir fon konulmasını istiyoruz. İplik ithalatında uygulanan ilave gümrük vergilerinin de belli bir dönem kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.