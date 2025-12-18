Gültepe: İhracatta hedefimiz yeniden çift haneli büyüme
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep’te düzenlenen “İhracatın Yıldızları” ödül töreninde, artan maliyetler ve rekabetçilik sorunlarına rağmen ihracatçıların üretimden vazgeçmediğini vurgulayarak, istihdam ve döviz dönüşüm desteklerinin artırılmasının kritik önem taşıdığını söyledi.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları” Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, ihracatçıların zorlu küresel koşullara rağmen üretim ve ihracatı sürdürdüğünü belirterek, hedeflerinin yeniden çift haneli ihracat artışlarına ulaşmak olduğunu ifade etti.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda gerçekleştirilen törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, oda ve borsa başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda ihracatçı katıldı. Törende, 2024 yılında en fazla ihracat yapan 100 firmaya “İhracatın Yıldızı” ödülleri takdim edildi. Konuşmalarda Gaziantep’in üretim, istihdam ve ihracat alanındaki başarısı, zorluklar karşısında gösterdiği direnç ve krizleri fırsata çevirmek için verdiği mücadele ön plana çıkarıldı. Gaziantep ve bölge firmalarının, tüm olumsuzluklara rağmen 2024 yılında 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesinin önemli bir başarı olduğu vurgulanırken, Gaziantep’in 10 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6’ncı ili olduğu belirtildi.
“Rekabetçilikte ciddi sorunlarımız var”
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, konuşmasında ihracatçıların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, üretim ve ihracatın ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyledi. Sağlıklı bir ekonominin ancak üretim ve ihracatla mümkün olabileceğini vurgulayan Gültepe, buna karşın her sektörde işlerin aynı ölçüde iyi gitmediğini dile getirdi. Özellikle rekabetçilik konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Gültepe, üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı sektörlerde fiyat tutturmakta zorlanıldığını ifade etti. Bir süredir ihracat ürünleriyle birlikte ülke enflasyonunun da ihraç edilmeye çalışıldığını söyleyen Gültepe, uluslararası müşterilerin bunu satın almak istemediğini kaydetti. İhracattaki artışın son üç yıldır sınırlı kaldığına dikkat çeken Gültepe, hedeflerinin yeniden çift haneli ihracat artışlarına ulaşmak olduğunu vurguladı. Gültepe, bu yılın 11 ayında ihracatın yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolara ulaştığını, yılın 270 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
Emek yoğun sektörlere verilen istihdam desteklerinin önemine dikkat çeken Gültepe, 2026 yılında 3 bin 500 liraya çıkarılacak destek için Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimine teşekkür etti. Bu uygulamanın ihracatçıya nefes aldıracağını belirten Gültepe, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılmasını da olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Ancak bu oranın yüzde 7’ye yükseltilmesinin rekabetçiliğin korunması açısından gerekli olduğunu ifade etti.
“İhracatta artış eğilimini başarıyla sürdürüyoruz”
Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, törende yaptığı konuşmada, küresel ölçekte yaşanan zorluklara rağmen Türkiye’nin üretim ve ticarette sergilediği performansla öne çıkmaya devam ettiğini söyledi. Küresel belirsizliklerin ve ticaret savaşlarının arttığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Ağar, buna rağmen ihracatta artış eğiliminin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatın yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolara ulaştığını aktaran Ağar, kasım itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 270 milyar doları aştığını belirtti. Hizmet ihracatında da önemli bir başarı yakalandığını dile getiren Ağar, 2025 yılı ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 121,9 milyar dolara ulaştığını, kasım ayında ise bu rakamın 122,5 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Mal ve hizmet ihracatında yıl başında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin aşıldığını kaydeden Ağar, toplam ihracatın 393 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
“Kimse bizi oyunun dışına itemez”
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, değişime ve sürdürülebilirliğe ayak uydurmanın zorunlu olduğunu söyledi. Bölgenin potansiyelinin son derece yüksek olduğunu vurgulayan Kileci, zorlu koşullara rağmen ihracat yapan firmaların her birinin ayrı birer başarı hikâyesi yazdığını ifade etti. Kileci, “Bu şartlara rağmen ihracat yapabiliyorsak, bizim önümüzde kimse duramaz. Gaziantepliye kimsenin gücü yetmez. Birlik olmaya, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında Gaziantep’in sanayi üretimi alanında güçlü bir kültüre ve birikime sahip olduğunu vurguladı. Sanayici olmanın ve özellikle bu dönemde üretimi sürdürmenin kolay olmadığını ifade eden Şahin, markalaşma ve katma değeri yüksek üretime geçilmesinin önemine dikkat çekti. Şahin, rekabet gücünün artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.