Gültepe: İhracatta hedefimiz yeniden çift haneli büyüme

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkanı Mus­tafa Gültepe, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tara­fından düzenlenen “İhracatın Yıl­dızları” Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, ihracatçıların zorlu küresel koşullara rağmen üretim ve ihracatı sürdürdüğünü belirte­rek, hedeflerinin yeniden çift ha­neli ihracat artışlarına ulaşmak olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracat­çı Birlikleri konferans salonun­da gerçekleştirilen törene; Gazi­antep Valisi Kemal Çeber, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gazi­antep Büyükşehir Belediye Baş­kanı Fatma Şahin, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Ah­met Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat­çıları Birliği Başkanı Celal Kado­oğlu, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı­ları Birliği Başkanı Mehmet Çık­maz, Güneydoğu Anadolu Halı İh­racatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, oda ve borsa baş­kanları, siyasi parti ve sivil top­lum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda ihracat­çı katıldı. Törende, 2024 yılında en fazla ihracat yapan 100 firma­ya “İhracatın Yıldızı” ödülleri tak­dim edildi. Konuşmalarda Gazi­antep’in üretim, istihdam ve ihra­cat alanındaki başarısı, zorluklar karşısında gösterdiği direnç ve krizleri fırsata çevirmek için ver­diği mücadele ön plana çıkarıldı. Gaziantep ve bölge firmalarının, tüm olumsuzluklara rağmen 2024 yılında 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesinin önemli bir başarı olduğu vurgulanırken, Ga­ziantep’in 10 milyar dolarlık ihra­catıyla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6’ncı ili olduğu belirtildi.

“Rekabetçilikte ciddi sorunlarımız var”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, konuşmasında ihracatçıların ya­şadığı sorunlara dikkat çekerek, üretim ve ihracatın ülke ekono­misinin lokomotifi olduğunu söy­ledi. Sağlıklı bir ekonominin an­cak üretim ve ihracatla mümkün olabileceğini vurgulayan Gülte­pe, buna karşın her sektörde işle­rin aynı ölçüde iyi gitmediğini di­le getirdi. Özellikle rekabetçilik konusunda sıkıntılar yaşandığı­nı belirten Gültepe, üretim mali­yetlerindeki artış nedeniyle bazı sektörlerde fiyat tutturmakta zor­lanıldığını ifade etti. Bir süredir ihracat ürünleriyle birlikte ülke enflasyonunun da ihraç edilme­ye çalışıldığını söyleyen Gültepe, uluslararası müşterilerin bunu satın almak istemediğini kaydet­ti. İhracattaki artışın son üç yıl­dır sınırlı kaldığına dikkat çeken Gültepe, hedeflerinin yeniden çift haneli ihracat artışlarına ulaşmak olduğunu vurguladı. Gültepe, bu yılın 11 ayında ihracatın yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolara ulaştı­ğını, yılın 270 milyar doların üze­rinde bir rakamla tamamlanması­nın beklendiğini söyledi.

Emek yoğun sektörlere veri­len istihdam desteklerinin öne­mine dikkat çeken Gültepe, 2026 yılında 3 bin 500 liraya çıkarıla­cak destek için Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimine teşekkür etti. Bu uygulamanın ihracatçıya nefes aldıracağını belirten Gül­tepe, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılma­sını da olumlu bir adım olarak de­ğerlendirdi. Ancak bu oranın yüz­de 7’ye yükseltilmesinin reka­betçiliğin korunması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

“İhracatta artış eğilimini başarıyla sürdürüyoruz”

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, törende yaptığı konuşmada, küresel ölçekte yaşanan zorluklara rağmen Türkiye’nin üretim ve ticarette sergilediği performansla öne çıkmaya devam ettiğini söyledi. Küresel belirsizliklerin ve ticaret savaşlarının arttığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Ağar, buna rağmen ihracatta artış eğiliminin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatın yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolara ulaştığını aktaran Ağar, kasım itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 270 milyar doları aştığını belirtti. Hizmet ihracatında da önemli bir başarı yakalandığını dile getiren Ağar, 2025 yılı ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 121,9 milyar dolara ulaştığını, kasım ayında ise bu rakamın 122,5 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Mal ve hizmet ihracatında yıl başında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin aşıldığını kaydeden Ağar, toplam ihracatın 393 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

“Kimse bizi oyunun dışına itemez”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, değişime ve sürdürülebilirliğe ayak uydurmanın zorunlu olduğunu söyledi. Bölgenin potansiyelinin son derece yüksek olduğunu vurgulayan Kileci, zorlu koşullara rağmen ihracat yapan firmaların her birinin ayrı birer başarı hikâyesi yazdığını ifade etti. Kileci, “Bu şartlara rağmen ihracat yapabiliyorsak, bizim önümüzde kimse duramaz. Gaziantepliye kimsenin gücü yetmez. Birlik olmaya, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında Gaziantep’in sanayi üretimi alanında güçlü bir kültüre ve birikime sahip olduğunu vurguladı. Sanayici olmanın ve özellikle bu dönemde üretimi sürdürmenin kolay olmadığını ifade eden Şahin, markalaşma ve katma değeri yüksek üretime geçilmesinin önemine dikkat çekti. Şahin, rekabet gücünün artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.