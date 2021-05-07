Gümrük Birliği listesine Kuzey İrlanda eklendi

ANKARA(DÜNYA) - Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra Gümrük Birliği anlaşmasına taraf olan ülkelerin listesindeki değişim sürüyor.

31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İngiltere, Gümrük Birliği anlaşmasına taraf olan Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler listesinden çıkarılmıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararı sözkonusu listeye Kuzey İrlanda eklendi.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.