“Gümrük Birliği’nin modernleşmesi yeni fırsatlar getirecektir”
Almaya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’ın Türkiye ve Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.
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