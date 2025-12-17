Gümrük ceza ve ücretlerinde yeni dönem: Tutarlar yeniden belirlendi

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)” Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ kapsamında, 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranına paralel olarak gümrük işlemlerinde uygulanan ceza ve ücret tutarlarında güncellemeye gidildi.

Usulsüzlük cezası bin 494 TL oldu

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, Gümrük Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca uygulanan usulsüzlük cezası bin 494 TL olarak belirlendi. Aynı tutarın, usulsüzlük cezası için de geçerli olacağı bildirildi.

Fazla mesai ücretleri de değişti

Öte yandan, Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda yer alan fazla mesai ücretleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, ihracat işlemlerinde fazla çalışma ücreti 138 TL, diğer işlemlerde ise 325 TL olarak uygulanacak. Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti ihracatta araç başına 325 TL, diğer işlemlerde ise 510 TL olacak.

Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan bazı parasal limitler de güncellendi. Yönetmeliğin 500’üncü maddesinde belirtilen tutarların 4 milyon 730 bin TL ile 47 milyon 397 bin TL arasında uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu düzenlemelerin tamamı 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacak.