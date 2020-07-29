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Gümrük Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi

Deniz ve havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek.

Gümrük Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi
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Deniz ve havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, deniz ile havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek. 

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