Gümrük muhafaza 4 ayda 16,5 milyar liralık kaçakçılığı durdurdu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarla 16,5 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Geçen yıla göre yüzde 76'lık artış!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, ülke ekonomisini hedef alan ve ticari işleyişi sekteye uğratan kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda ocak-nisan döneminde düzenlenen 2 bin 349 operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 76 oranında artış kaydedildi.

Canlı hayvanlar da ele geçirildi

Bu operasyonlarda 11,4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 28 milyon 476 bin tekstil ürünü ile 17 milyon 936 bin adet çeşitli eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyalar arasında canlı hayvan, elektronik eşya, tarihi eser ve tekstil ürünleri de yer aldı.

Geçen ayki operasyonlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 231 artışla 3,9 milyar lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Nisan ayında yapılan operasyonlarda 1,4 ton uyuşturucu, 13 milyon 810 bin tekstil ürünü, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya ve 211 lüks araç ele geçirildi.