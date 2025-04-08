Gümrük savaşları petrol fiyatlarını nasıl etkiliyor? Brent petrolde son durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok büyük ekonomiye karşı sert tarifelerini açıklamasının ardından petrol fiyatları son işlemlerde dört yılın en düşük seviyesine gerilemişti fakat fiyatlar yükselişe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı 64,69 dolar

Dün 67,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,62 artarak 64,69 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,18 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70,75 doların direnç, 63,75 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

"Son dört ayın en düşük seviyesi..."

Suudi Arabistan ise mayıs ayında Asya'ya yönelik ham petrol satış fiyatlarını son dört ayın en düşük seviyesine çekeceğini duyurmuştu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkenin açıklaması Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkelerin, üretim artışı planını hızlandırarak, mayısta 3 aylık artışa eş değer şekilde günlük 411 bin varillik üretim artışına gideceğini duyurmasının ardından geldi.