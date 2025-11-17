Gümrük vergileri tarifeyi değiştirdi: Japonya ekonomisi uzun süre sonra ilk kez daraldı

Japonya ekonomisi, Temmuz–Eylül döneminde yıllıklandırılmış verilerle yüzde 1,8 küçüldü. Hükümetin pazartesi günü açıkladığı rakamlara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye aldığı gümrük vergileri ülkenin ihracatını ciddi şekilde baskılayarak büyüme performansını aşağı çekti.

Altı çeyreğin ardından ilk kez daraldı

Kabine Ofisi’nin duyurduğu üç aylık verilere bakıldığında, Japonya’nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) bir önceki çeyreğe oranla yüzde 0,4 azalma gösterdi. Bu sonuç, ekonominin altı çeyrek aradan sonra ilk kez daraldığını ortaya koyuyor. Gerileme, piyasanın öngördüğü yüzde 0,6’lık düşüşten daha hafif olsa da risklerin devam ettiğine işaret ediyor.

İhracatta sert düşüş

Söz konusu çeyrekte en sert düşüş ihracat kaleminde yaşandı. İhracat, bir önceki döneme göre yüzde 1,2 küçülürken yıllıklandırılmış bazda düşüş yüzde 4,5’e çıktı. Ekonomistler, bazı firmaların tarifeler yürürlüğe girmeden önce sevkiyatlarını hızlandırmasının, önceki dönem ihracat rakamlarını geçici olarak yukarı çektiğini vurguluyor.

Bu dönemde ithalat yüzde 0,1 gerilerken, hanehalkı tüketimi yüzde 0,1 artış gösterdi. Uzmanlar, zayıf küresel talep ve jeopolitik gerilimlerin önümüzdeki çeyreklerde ekonomiyi baskılamayı sürdürebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.