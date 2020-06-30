Gümrük vergisi bazı ürünlerde askıya alındı

30 Haziran 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bazı kimyasal maddeler, motor yağı üretiminde kullanılan katkı maddeleri, uçak parçaları ve motor üretiminde kullanılan hammaddeler, elektrikli sürme düzenleri, lityum-iyon bataryalar ve elektronik parçalar, gümrük vergisi askıya alınan ürünler listesi kapsamına dahil edilenler arasında bulunuyor.

Aynı kararla bu kapsamda yer alan bazı ürünler de listeden çıkarıldı.

Aynı Resmi Gazete'de yer alan bazı ithalat rejimi kararına ek kararlar kapsamında tekstil, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlere uygulanan ilave gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Listede 56.03 numaralı gümrük tarife pozisyonu ile başlayan yaklaşık 40 ürünün ilave gümrük vergileri, yüzde 0 ile yüzde 20 olarak değiştirildi.