Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (DÜNYA)

Gümrük Yönetmeliği ve bağlı yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Resmi Gazetenin 19 Haziran günlü sayısında yapılan değişiklikle, kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi istenmeyeceği hükmü getirildi. Gümrük ve lojistikle ilgili çok sayıda ikincil mevzuatta başvuru, izin, yetki ispatı gibi çok sayıda işlemde imza sirküleri sunma zorunluluğu kaldırıldı.



Gümrük Yönetmeliğinin basitleştirme izni başvurusunu düzenleyen 232. Maddede, firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin beyanı zorunluluğu kaldırdı. 2013. Maddede düzenlenen geçici depolama izin başvurusunda bulunan kişilerin vermesi gereken belgelere ilişkin 1. Maddenin ç bendinde yer alan “Noterden tasdikli imza sirküleri,” ibaresi ile h bendinde “Ek-79’da yer alan taahhütname. İmza sirküleri hariç yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde gümrükçe onaylanmış bir örneklerinin dosyasında bulundurulması yeterlidir. Gümrük idarelerince bu belgeler yanında gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir” hükmündeki “imza sirküleri hariç” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.



Yatırım iznini düzenleyen 518. Maddede gümrük müdürlüğünün görüş vermesini düzenleyen 8. fıkrasındaki “imza sirküleri veya noterden tasdikli örneğini” ifadesi kaldırılarak başvuru sahibinin imza sirküleri iletmesi zorunluluğu da kaldırılmış oldu. Gümrük müşavirlerinin yükümlülüklerini düzenleyen maddenin ikinci fıkrasında, imza sirküleri değişikliklerini bildirme zorunluluğu şirketi temsile yetkili kişiler olarak değiştirildi.



Bu arada, Gümrüksüz Satış Mağazaları yönetmeliğindeki değişiklik de 19 Haziran günlü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, mağaza ve depo açmaya yönelik başvuru sürecinde, ön başvuruyu düzenleyen 7. Maddenin 2. Fıkrasında, f bendinde bulunan imza sirküleri ibrazı zorunluluğu kaldırıldı.



Tebliğlerde de kaldırıldı



Bu arada, imza sirküleri zorunluluğunun kaldırıldığı gümrük ve lojistikle ilgili diğer tebliğler de aynı resmi gazetede yayımlandı.