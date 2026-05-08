Gümrüklerde 34,2 milyar TL'lik kaçak ürün yakalandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleri kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026 yılında da tüm ülke topraklarında hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Söz konusu dönemde, tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok sayıda kaçak eşyanın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "2026 yılının ilk dört ayında, 2 bin 264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince, bir önceki döneme kıyasla yüzde 106 artışla 34 milyar 203 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda, 9,2 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektrik elektronik eşya, 459 bin 539 adet tıbbi malzeme ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, nisan ayında yürütülen operasyonlar neticesinde, yüzde 216 artışla 572 farklı olayda 12 milyar 359 milyon lira değerinde ticari eşya, uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt ve 208 araç ile çok sayıda kaçak eşya yakalandığı belirtildi.

Kaçakçılıkla mücadele aralıksız sürüyor

Kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle, toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."