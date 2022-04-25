Gümrüklerde ilk üç ayda 3,1 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu yılın Ocak-Mart döneminde uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve alkol, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünleri yasa dışı yollarla üretip Türkiye'ye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda 3 milyar 72 milyon 372 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Aylar itibarıyla bakıldığında ocakta 1 milyar 273 milyon 672 bin lira, şubatta 258 milyon 370 bin lira ve martta 1 milyar 540 milyon 328 bin lira değerinde yakalama gerçekleştirildi.

Uyuşturucu maddeler ilk sırada

Söz konusu 3 aylık dönemde ele geçirilen uyuşturucu maddeler listede ilk sırada yer aldı. Ayrıca, yaklaşık 169 milyon lira değerinde kaçak araç ile 49,5 milyon lira değerinde çeşitli eşyalara el konuldu.

Listede, 35,5 milyon lira değerinde tütün ve alkol, 31,5 milyon lira değerinde değerli maden, 20,1 milyon lira değerinde elektronik eşya ve 10,6 milyon değerinde gıda yakalaması da yer aldı.

Bunların yanı sıra 8,5 milyon liralık tıbbi eşyaya, 5,6 milyon liralık makine aksamına, 5,3 milyon liralık tekstil ürününe, 4,6 milyon liralık akaryakıta da el konuldu.

Geçen yılın tamamında ele geçirilen kaçak eşya tutarı 7 milyar 749 milyon 944 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.