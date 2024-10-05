Gümrüklerde sanal ‘Muhafız’lar iş başında

Hamide HANGÜL - İZMİR

Yapay zekânın sektörlere etkisi ve geleceği bu yıl 6’ncısı düzenlenen Dijital CEO ve Liderler Zirvesinde ele alındı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, yapay zekâ çağının başladığını, bu çağın gerekliliği olarak, yapay zekâ destekli uygulamaları kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyüme ve istikrarın sağlanması için hem hükümet hem de Ticaret Bakanlığı olarak sektörlerin, yapay zekâ da dâhil olmak üzere dijital dönüşüm ve değişimlere adaptasyonlarına yönelik iş birliğe önem verdiklerinin altını çizen Bakan Ömer Bolat, “Ticaret Bakanlığı olarak teknik altyapımıza yapay zekâ destekli uygulamaların kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gümrükler başta olmak üzere Ticaret Bakanlığımızın birçok faaliyet alanında yapay zekâ teknolojilerini de kullanıyoruz” dedi.

Miltar ekosisteminde yapa zekâ devrede

Bu kapsamda gümrük sahalarından geçen eşyalara yönelik muhtemel uyumsuzluklar veya taşıt hareketlerindeki anomalilerin ‘muhafız’ adı verilen yapay zekâ yazılımı ile tespit edildiğine dikkat çeken Bakan Ömer Bolat, “Böylece hem gümrük kontrollerinde uyumsuzlukların tespitinde hem de görüntülerin analiz edilerek riskli eşya ve kişilerin tespit edilmesinde kullanılıyor. Ayrıca, gümrük tespit teknolojilerinde önemli bir yeri olan ve gümrük kontrollerinde etkinliği artırarak, zamandan tasarruf sağlayan araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesine imkân veren ‘miltar’ ekosisteminde de yapay zekâyı devreye aldık” diye konuştu.

Akıllı ihracat robotu pazar öneriyor

Gümrüklerin yanı sıra ihracatta da yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığına işaret eden Bakan Bolat, “Bu amaçla geliştirilen yapay zekâ destekli Kolay İhracat Platformu (KİP), ihracatçıların ürününü nereye ihraç edeceği, hangi ürünü ihraç edeceği gibi sorulara makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak çözümler sunuyor. Platformun en büyük yeniliklerden biri makine öğrenmesi algoritmaları ile hedef pazar önerisi yapan ‘akıllı ihracat robotudur’. Şirketler için önemli yenilikler getirilirken, bunların başında ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve tüm sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması geliyor. Bu amaçla, MERSİS faaliyete alındı. Söz konusu uygulamayla kuruluş, firma bilgileri sorgulama, kimlik numarası üzerine kısıt ekleme gibi işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde mobil cihazlar üzerinden de yapılmasına imkân sağlanıyor” diye konuştu.

“Strateji belgesi yayınlayacağız”

Vizyon 100 Organizasyon Kurulu Başkanı Berkay Güner ise son 2 yıldır zirveyi global bir etkinliğine dönüştürmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Zirvede global liderlerle birlikte yaklaşık 500 yöneticinin yer alacağını açıklayan Güner, “Zirve sonrasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri ile beraber ‘Strateji Belgesi’ yayınlayacağız ve bunu bütün dünyaya sunacağız” dedi. Güner, bu yılki zirvenin ‘Metal Collar (AI) – Metal Yaka (YZ)’ konseptiyle gerçekleştiğini sözlerine ekledi.