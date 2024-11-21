Gümrükleri kilitleyen sorun çözüldü! NCTS'nin yeni fazına geçildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 1 Aralık 2012'de taraf olduğu 'Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin diğer akit tarafları arasında AB, EFTA üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna yer alıyor. Bu ülkeler, 'Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme' hükümleri çerçevesindeki taşımalarda NCTS'yi kullanıyor.

'NCTS Faz 5' devreye alındı

Ülke ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın 'Ortak Transit Rejimi' kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminatla taşınabilmesine imkan sağlayan, ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılan NCTS'nin güncel sürümü olan 'NCTS Faz 5' devreye girdi. Ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan 'NCTS Faz 5', Türkiye gümrüklerinde de uygulamaya alındı.

Fransa ve Kuzey Makedonya da güncelleme yapacak

'NCTS Faz 5' sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlendi, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil tüm tarafların konuyla ilgili bilgilendirilmesi sağlandı. Uyum sürecinde transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılındı. Türkiye'nin ardından Fransa ve Kuzey Makedonya da 'NCTS Faz 5' sürümüne geçiş yapacak.