Gümrüksüz alışveriş dönemi neden bitti? Veriler ne söylüyor?

Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla 30 Euro'ya kadar yapılan vergisiz alışveriş uygulaması tarih oluyor.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 30 gün sonra yürülüğe girecek.

Daha önce yapılan düzenlemeyle gümrük muafiyeti sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüş, 30 Euro'luk sınıra kargo ücreti de dahil edilmişti. Aynı dönemde AB’den gelen ürünlerde gümrük vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 30’a, AB dışından gelenlerde yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseltilmişti. Ayrıca ÖTV kapsamına giren ürünlerde bu oranlara ek yüzde 20 ÖTV uygulanabilir hale getirilmişti.

Yurt dışından alışverişi azlatmak için çeşitli düzenlemeler yapılsa da iş dünyası kalıcı çözümler istediğini belirtiyordu.

İş dünyası gümrüksüz alışverişin kaldırılmasını istiyordu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kasım ayında yaptığı açıklamada Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını dile getirmişti. Avdagiç, "Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 Euro'ya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz" demişti.

Ayrıca e-ithalat yoluyla ülkeye giren bazı ürünlerde kanserojen mad­de tespit edildiği de iddia ediliyordu. Sektör temsilcileri bu durumun insan sağılığını da olumsuz etkilediğini ve bir önlem alınması gerektiğini söylüyordu.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptı­ğı denetimlerde, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından alı­nan oyuncak, ayakkabı ve sara­ciye (bavul, çanta ) ürünlerin­de yüksek oranda kanserojen madde tespit edilmiş ve üç ürün gru­bunun basitleştirilmiş gümrük vergisi kapsamındaki ithalatı­na yasak getirilmişti.

Ev ve Mutfak Eşyala­rı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Tal­ha Özger Dünya Gazetesi'ne yaptığı bir açıklamada benzer riskin mut­fak eşyalarında da bulunduğu­nu, “kalıcı çözümün e-ticaret yasasının güncellenmesinden geçtiğini” söylemişti.

Son dönemde Avrupa Birliği’nin, 150 Euro’luk muafiyeti 2028 yılına kadar tamamen kaldırmayı değerlendirmesi de Ticaret Bakanlığı'nın vergi muafiyetini tamamen kaldıracağına yönelik beklentileri artırmıştı.

Vatandaşın ilgisi kart verilerine yansıdı

Vatandaşların yurt dışından alışveriş talebi Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine de yansıdı.

Kart verilerinin analizine göre, gümrük vergisi muafiyet sınırı düşürülmüş olmasına rağmen 2025 yılında vatandaşların yurt dışı alışverişe olan talebinin artarak sürdüğü ortaya çıktı.

BKM verilerinde yerli kartlar ile yapılan yurtdışı online alışveriş 2024 yılında 217 milyar 997 milyon TL'ye ulaşmıştı.

2025 yılının 11 ayında ise ise e-ihracat tutarı 328 milyar 4 milyon TL'ye ulaşarak 2024 verisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

2025 yılının ilk 11 ayında gerçekleştirilen e-ihracat oranı 2024 yılının tamamına göre yüzde 50,5 oranında arttı.