Gümrüksüz soğan ithalat süresi 1 ay uzatıldı

07 Nisan 2019

DÜNYA

İthalat Rejimi Kararı’nda yapılan değişiklikle, soğan ve patates gibi tarım ürünlerinin yer aldığı 7’nci fasıldaki 0703.10.19.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) soğan için 31 Mart’a kadar geçerli olan gümrüksüz ithalat süresi 1 ay uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İthalat Rejimi 7’nci fasla ait 3 numaralı dipnotta yer alan 31 Mart 2019 ibaresi, 30 Nisan 2019 olarak değiştirildi.

Bu fasılda yer alan patatesin gümrük vergisi ise 11 Mart’ta yayınlanan bir kararla, 20 Nisan 2019 tarihine kadar sıfırlanmıştı. Bu karar kapsamında 200 bin ton gümrüksüz patates ithalatı öngörülmüştü.