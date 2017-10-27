Gümrükteki eşyaya yakın takip

27 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Eşya Takip ve Performans Değerlendirme Programı'nı kasımın ikinci haftasında uygulamaya başlayacaklarını belirterek, uluslararası rekabette öne çıkabilmek için gümrük iş ve işlemlerini hızlandırmak, ihracatçının işini kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Ticarette hızın önemine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, program ile gümrükteki eşyanın nerede bulunduğu, işlemlerin hangi aşamada olduğu ve ortalama işlem sürelerinin anlık takip edilebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gümrük idarelerimizin, oradaki memurlarımızın, işletme sahiplerimizin, müşavir ve müdürlerimizin performansını da bu programla saniye saniye ölçmüş olacağız. İhracatçı ve ithalatçımız eşyasının gümrükte nerede olduğunu, işlemlerin hangi aşamada bulunduğunu, ortalama işlem sürelerini anlık izleyebilecek. İlk kez bir ithalatçı ve ihracatçı, gümrük işlemlerine tabi tutulan eşyasını baştan sona kadar takip edebilecek. Bunun için de bir internet bağlantısı ve bir kullanıcı kodu yeterli olacak. Programı, ithalatla ve ihracatla bağlantılı süreçler üzerine tasarladık. Böylece dış ticaret erbabımız, eşya hareketlerini ve işlem aşamalarını kolay ve maliyetsiz, bilgi kirliliği ve kötü niyetli insanların suistimallerini engelleyecek şekilde doğrudan izleyebilecek."

"Gümrükte zaman kaybı ve maliyetler azalacak"

Bakan Tüfenkci, ihracat beyanname numarasını bilen bir ihracatçının programa girerek, beyannamesinin aşamaları yanında, varsa bu beyannameye bağlı Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi ve TIR hareketlerini, limanlarda verilen çıkış bildirimini veya kara sınır kapısı işlemlerini görebileceğini anlattı.

Bu noktada suistimallerin de önüne geçilmiş olacağına işaret eden Bakan Tüfenkci, "Kasımın ikinci haftasında inşallah sistemi uygulamaya geçirmiş olacağız. Arkadaşlarımızı o şekilde teşvik ediyoruz, uzamasını istemiyoruz." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, programın ticaret erbabının dış ticarette karşı karşıya kaldığı zaman kaybını ve maliyetlerini azaltacağını belirterek, sistem hayata geçirildiğinde, gümrük işlem süresinde önemli düşüş sağlanacağını dile getirdi.

Güney Kore'nin bu sistemle gümrük işlemlerini 6 kat hızlandırdığına ve yıllık 2,7 milyar dolar maliyet avantajı sağladığına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, Türkiye'de bu yansımanın daha fazla olacağı öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA