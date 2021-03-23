Gümrükteki otomobiller gaza bastı!

AYSEL YÜCEL

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın geçen hafta görevden alınmasının ardından sert yükseliş gösteren döviz kuru, otomotivde ithal markaları harekete geçirdi. Dün sabah saatlerinde birçok marka kurdaki artışın süreceği endişesi ile gümrüklerde bekleyen araçları çekti. Bazı markalarda gümrükten çekilen araç sayısı bini aştı.

Dünyanın edindiği bilgiye göre, Nissan, Peugeot ve Skoda dün gümrükten en fazla sayıda araç çeken markalar oldu.

DÜNYA’ya konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, kur artışının otomobil fiyatlarına hemen yansıdığını ve satışları olumsuz etkilediğini hatırlatarak, “Özellikle sabah saatlerinde kurdaki artışla sektörde gümrüklerden araç çekildi. Ancak akşama doğru panik azaldı. Kurdaki artışın bu hızda devam etmeyeceğini umuyoruz” dedi.

Otomobil fiyatları artacak

Sektör temsilcileri, kur artışının ilk etapta sıfır, ardından ikinci el otomobil fiyatlarını yukarı çekeceğini belirtti. Kur artışının düşük ÖTV matrahına giren araç sayısını da azaltacağını belirten yetkililer, bu durumun son dönemde rekor seviyelerde olan otomobil satışlarını da frenleyeceğini söylüyor.