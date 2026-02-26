Gümüş 3 haftalık zirveden düştü!

Dün 90 doların üzerine çıkarak 3 haftanın zirvesine ulaşan ons gümüş, bugün yüzde 2,54 değer kaybı ile yeniden 86,96 seviyesine geriledi.

Direnç seviye kırıldıktan bir gün sonra gümüş ortalama bant aralığına dönerken, analistler 70 dolar seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekiyor. Analistler bu aralıkta satış baskısının artabileceği ve fiyatın 55-59 dolara kadar gerileyebileceğini ifade ederken bunun yükseliş beklentilerini de zayıflayabileceğini belirtiyor.

Aşağı yönlü hareket sınırlı kalacak

Beyaz metal son dönemde altını yeniden geride bırakmaya başlasa da analistler, son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle hızlı bir toparlanma beklemiyor ve aşağı yönlü hareketin de sınırlı kalabileceğini değerlendiriyor.

Gümüşün üç aylık risk tersine çevirme oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirten analistler, altın-gümüş oranının 60 olduğu varsayımına dayanarak yıl sonu gümüş tahmininin de ons başına 100 dolar seviyesine yaklaştığını belirtiyor.

Kurumsal tahminlerde ise farklı senaryolar var. JPMorgan bu yıl için 60-90 dolar aralığını öngörürken, makro stratejist David Hunter daha iyimser bir tablo çizerek fiyatın 180 dolara kadar yükselebileceğini savunuyor. Teknik görünümde ise 90 dolar üzerindeki kalıcı hareketlerde 100 doların ardından 118 ve 121,67 dolar seviyeleri gündeme geliyor.