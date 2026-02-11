Gümüş ABD'den gelen zayıf veriler sonrası yükseldi

Gümüş, dün açıklanan ABD verilerinin ardından güne yükselişle başladı. Önceki seansta yüzde 3'ten fazla gerileyen spot gümüş, yüzde 2,2 artışla ons başına 82,43 dolara yükseldi. Gram gümüş ise 115,9 liradan alıcı buluyor.

Bu yıl şimdiye yüzde 14 yükselen gümüş, 29 Ocak'ta 121,60 dolarla rekor kırmış, 2025 yılında ise yüzde 147 değer kazanmıştı.

ABD tahvil getirilerindeki düşüşün ardından güvenli limanlara yönelen yatırımcılar son iki haftadır zirve yapan oynaklığa karşı temkinli davranmaya devam ederken analistler, fiyatların temel ekonomik göstergelerle olan bağının zayıfladığını ve faiz politikasıyla bağın büyük ölçüde koptuğuna dikkat çekiyor.

ABD’de açıklanan zayıf perakende satış verileri sonrasında, piyasalarda faiz indirimlerinin daha erken başlayabileceği ve beklenenden daha derin olabileceği yönünde beklentiler güç kazandı. Bu çerçevede yatırımcılar, 2026 yılı içinde en az iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasını fiyatlıyor.

JP Morgan'dan dikkat çeken tahmin

JP Morgan'ın birkaç gün önce yayımladığı notta, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığı vurgulanırken, kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceği belirtilmiş ve 90 dolara doğru toparlanma ihtimali öngörülmüştü.