Gümüş direnç seviyesini kırdı! 3 haftanın zirvesinde

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın yüzde 40'lara varan tarifelerini iptal etmesi ve ABD-İran gerilimi piyasalarda güvenli liman talebini yeniden artırırken değerli metaller yükselişe geçti.

Gümüş 3 haftanın zirvesine ulaştı

Ocak sonunda yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veren ons gümüş, son gelişmelerin ardından yüzde 4'den fazla artışla 90,73 dolara yükseldi. Bu seviye direnç seviyesini kıran gümüş 3 haftanın zirvesine ulaştı.

Gümüş fiyatlarındaki haraketlenme analistlere göre bu yıl teknik açıdan kaydedilen en önemli yükseliş olabilir.

Yeni ralli mi geliyor?

Direnç olarak izlenen 90 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırken analistler, 90 doların üzerinde gerçekleşecek günlük ya da haftalık kapanışın ise yeni rallinin başlangıcı anlamına gelebileceğini belirtiyor. Gümüşün 90 doların üzerinde tutunması halinde ise analistler bir sonraki hedefin psikolojik eşik olan 100 dolar seviyesi olacağına işaret ediyor.

Olası bir geri çekilme senaryosunda ise analistler fiyatın 90 doların üzerinde tutunamayıp yeniden mevcut bant içine dönmesinin olumsuz bir tablo anlamına gelmeyeceğini savunuyor. Ancak 70 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda düşüşün hızlanabileceği ve fiyatın 55-59 dolar aralığına kadar gerileyebileceği konusunda da uyarıyorlar. Bu aralık yükseliş beklentilerinin ciddi biçimde sorgulanmasına yol açabilecek kritik eşik olarak görülüyor.

Gümüşte olası senaryolar

JPMorgan, Şubat 2026 görünümünde gümüşün yükselişini endüstriyel talep ve tarife belirsizliğiyle ilişkilendirmiş ve bu yıl için 60-90 dolar fiyat aralığı öngörmüştü.

Makro stratejist David Hunter ise daha iyimser bir senaryo öngörerek gümüş fiyatının 180 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Teknik olarak da gümüşte 90 dolar üzerindeki kalıcı kapanışlar 100 dolar, ardından 118 dolar ve 121,67 dolarlık zirveyi hatırlatıyor.