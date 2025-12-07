Gümüş fiyatı rekor kırdı 'sahtecilik' patladı! Peki gerçek gümüş nasıl olur, sahte gümüş nasıl anlaşılır?

Yatırımcının artan ilgisi ile birlikte gümüş fiyatları tarihi zirveleri gördü, kuyumcular da vitrinlerde altınların yanında gümüşe de yer vermeye başladı.

Külçe ve bar gümüş satışı artarken, sektörden 'sahtecilik' uyarısı geldi. Gümüş diye satılan ancak pirinç ve çelik gibi ucuz metallerden üretilen sahte gümüşlerin piyasada artmaya başladığı öğrenildi.

Damga ve sertifikaya dikkat!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; internet üzerindençok ucuza satılan gümüş barlar ve sikkeler en riskli ürün grupları arasında. Tüketiciler, üzerinde “925” veya “999” damgası bulunmasına rağmen testlerde gerçek çıkmayan ürünlerle karşılaşıyor.

Uzmanlar, güvenilir kuyumcu, rafineri veya darphanelerden alışveriş yapılmasını önerirken özellikle yüksek miktarda alım yapanların mutlaka profesyonel testleri tercih etmesini gerektiğini vurguluyor. Belge, fatura ve sertifika kontrolü yapılması da öneriliyor.

Ustalar bile dikkat etmeden anlayamıyor

Fatih’te kuyumculuk yapan Ali Rıza Öner, “Gümüşün gram fiyatı belli; bunun çok altında satılan bir ürün varsa zaten şüpheyle yaklaşmak lazım. Biz rafineri sertifikası olmayan hiçbir ürünü vitrinimize koymuyoruz” dedi.

Gümüş Atölyesi sahibi Ayşe Nazar ise, “Piyasada düşük ayarlı, hatta tamamen sahte ürünler dolaşıyor. En çok da ‘gerçek gümüş bar’ diye satılan kaplama ürünler sorun oluşturuyor. İşin ilginci, bazı sahteler görünüşte çok kaliteli olduğu için ustalar bile dikkat etmeden anlayamayabiliyor. Her parçanın mutlaka XRF testiyle doğrulanması gerekiyor” diye konuştu.

Sahte gümüş nasıl anlaşılır?

-Mıknatısa yapışan gümüşün sahte ya da içinde farklı metal olma ihtimali yüksek.

-Gerçek gümüşlerde 925, 900, 800 veya 999 damgası bulunyor.

-Gerçek gümüş zamanla kararsa da kolayca parlatılabiliyor.

-Gümüşe hafifçe vurulunca ince ve net bir ‘çın’ sesi çıkıyor.

-Gümüş ısıyı çok hızlı iletir. Üzerine bir buz koyduğunuzda buz normalden daha hızlı erir. Erime yoksa veya çok yavaşsa ürün şüpheli olabilir.

-Kuyumcuların kullandığı asit testi veya XRF cihazı en kesin sonucu veriyor.