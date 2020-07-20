Gümüş fiyatları 4 yılın zirvesinde
Gümüş fiyatları günlük yüzde 1.35 artışla ons başına 20 doları aştı.
Gümüş fiyatları ons başına 20 doları aşarak en son 2016 yılının Eylül ayında gördüğü düzeye yükseldi.
Dünya çapında 14 milyon kişiden fazlasını etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik etkileri sebebiyle Avrupa ekonomisinin II. Dünya Savaşı döneminden bu yana en büyük durgunluğa girmesi ve teşvik paketi beklentilerini artırması yatırımcıların piyasalardaki belirsizliklerden kaçarak güvenli limanlara yönelmelerine sebep olurken, emtia fiyatları yükseliyor.