Gümüş fiyatları: Gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor

04 Eylül 2020

Emtia piyasasında yatırımcılara en çok kazandıranların başında gümüş geliyor. Özellikle 2020 yılında yatırımcıların gümüş talebi artarken, gümüş fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatları ile birlikte gümüş fiyatları da yükselirken, 4 Eylül Cuma günü gümüş fiyatları ne kadar merak konusu.

Serbest piyasada güncel gram gümüş fiyatı 6,42 liradan işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı ise 26,77 dolar.

Emtia piyasasında en çok gümüş kazandırdı

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, yılın 8 ayında emtia grubu araçlarından gümüş yatırımcısına en çok kazandıran oldu.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 57,6 ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi. Gümüş ağustos ayında 29,859 dolarla 7,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia piyasasında hem temmuz ayında hem de ocak-temmuz döneminde gümüş yatırımcısına en fazla kazandırmıştı.