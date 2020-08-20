Gümüş fiyatları: Güncel gümüş gram fiyatı ne kadar?

20 Ağustos 2020

Son dönemde gümüşe olan ilgi artıyor. Altın fiyatlarında yaşanan artış gibi gümüş fiyatları da artış gösteriyor. Temmuz ayında emtia piyasasının en çok kazandıranı olan gümüş, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülürken, gümüş fiyatları ne kadar oldu, merak ediliyor. İşte güncel gümüş fiyatları ve gümüş gram fiyatı...

20 Ağustos gümüş fiyatları

Güncel gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 20 Ağustos saat 10:00 itibariyle gümüşün ons fiyatı yüzde 1,20 artışla 27,04 dolar oldu. Gümüşün onsu 27,02 dolardan alınırken, 27,04 dolardan satılıyor. Diğer taraftan gümüş gram fiyatı ise 6,37 liradan alınıp, 6,38 liradan satılıyor.

Güncel gümüş yorumları

Emtia piyasasında yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 33,1 ile gümüş oldu. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını desteklediğini, artışın en önemli nedeninin bu olduğunu söyledi.

En çok gümüş kazandırdı

Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına yüzde 33,1 ile en fazla gümüş kazandırırken, sadece mısır yatırımcısı kaybetti. Ocak-temmuz döneminde yatırımcısına yüzde 34,6 ile en çok Brent petrol kaybettirdi.

Emtia piyasasında yatırımcılara temmuz ayında en fazla gümüş kazandırdı. AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, temmuz ayında emtia grubu araçlarının 17 tanesi kazandırırken, 1 tanesi kaybettirdi.

Ekonomilerin normale dönerek toparlanmaya başlaması, emtia fiyatlarının üretim maliyetlerine yaklaşması nedeniyle tepki alımlarındaki artış, Kovid-19'a ilişkin olumlu haberler, dünyada hayatın yeniden normale dönmeye başladığına dair artan talep beklentileri, AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşması, emtia fiyatlarını olumlu etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Gümüşün ardından kahve yüzde 17,7 arttı. Ekonomilerdeki toparlanma, Vietnam'da ihracatın artması ve stokların azaldığına yönelik haberler, Brezilya para biriminin dolara karşı değer kazanması kahve fiyatlarını olumlu etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Söz konusu dönemde çinko yüzde 12, altın yüzde 11 artış kaydetti.

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