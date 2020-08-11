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Gümüş fiyatları ne kadar? (11 Ağustos 2020)

Emtia piyasasının en fazla kazandıran emtialarından gümüşün fiyatı merak konusu. Ons gümüş fiyatı 28,47 dolardan işlem görürken, gram gümüş ise 6,74 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Gümüş fiyatları ne kadar? (11 Ağustos 2020)
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Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ons gümüş fiyatı, bu haftaya da yükseliş trendiyle başladı. Ons gümüş güncel piyasalarda 28,47 dolardan işlem görüyor. Diğer yandan gram gümüş fiyatları ise 6,74 lira seviyelerinde bulunuyor.

Temmuz'da en çok gümüş kazandırdı

Emtia piyasasında işlem gören ürünler arasında en çok kazandıran ürün gümüş oldu. Temmuz ayında gümüş, yatırımcısına yüzde 33,1 kazandırdı.

Anlık altın ve gümüş fiyatlarını takip etmek için tıklayın.

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