Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 2 Eylül Gram gümüş fiyatı

02 Eylül 2020

Gümüşe olan ilgi son dönemde oldukça arttı. Altın fiyatlarında olduğu gibi gümüş fiyatları da yükselişe geçti. Temmuz ayında emtia piyasasının en çok kazandıranlarından olan gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

2 Eylül Çarşamba günü gümüşün ons fiyatı 27,91 dolar oldu. Serbest piyasada gram gümüş fiyatı ise 6,63 lira seviyelerinden işlem görüyor

Gümüş yükselişini sürdürüyor

Son dönemde gümüş fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Temmuz ayında emtia piyasasında en çok kazandıranlardan olan gümüş, yeni yapılan bir araştırmaya göre 1968 yılından bu yana hemen hemen tüm altın rallilerinden yüzdesel olarak daha kazançlı çıktı.

Evrim Küçük'ün haberine göre; gümüş fiyatları 2014 yılının ikinci yarısından bu yana sıkışıp kaldığı 14-20 dolar aralığını temmuz ayında kırdı. Bu bandı aştıktan sonra hızlı bir yükseliş gerçekleştiren beyaz metal, eylül vadeli işlemlerde 29.91 dolara kadar çıktı. Geçmiş yıllardaki hareketlerine bakıldığında gümüşte yaşanan büyük sıçrama, yukarı yönlü daha geniş çaplı bir hareketin habercisi olabilir. Zira analizler, altın fiyatlarında ralli yaşandığı dönemlerin hemen hepsinde gümüşün altından daha güçlü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

CPM Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre altının dolara sabitlenmesi uygulamasının 1968’de terk edilmesi sonrasında gümüş hemen hemen tüm zamanlarda altın rallilerinden altına göre daha kazançlı çıktı. Örneğin 1976-80 yılları arasındaki altın boğa piyasasında sarı metal yüzde 715 prim yaparken, gümüş yüzde 977 yükseldi. Altının yüzde 636 yükseldiği 2001-2011 döneminde ise gümüş yüzde 1106 gibi devasa oranlarda prim yaptı.