Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram gümüş fiyatları

09 Eylül 2020

Gümüş yatırımcısına son dönemde en fazla kazandıran değerli madenlerden biri oldu. Emtia piyasasında yılın 8 ayında yüzde 57,6 ile en çok kazandıran olan gümüşe ilgi de arttı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri gümüşün fiyatı, altın fiyatları ile birlikte bu dönemde yükseldi. Bugün güncel gümüş fiyatları incelendiğinde ise; gümüşün ons fiyatı 26,53 dolar olurken, gram gümüş fiyatı ise 6,39 lira oldu.

8 ayda yüzde 57,6 kazandırdı

Emtia piyasasında yatırımcılara ocak-ağustos döneminde en fazla kazandıran yüzde 57,6 ile gümüş oldu. Gümüşü yüzde 29,7 ile altın takip etti. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi. Gümüş ağustos ayında 29,859 dolarla 7,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia piyasasında hem temmuz ayında hem de ocak-temmuz döneminde gümüş yatırımcısına en fazla kazandırmıştı.

Ağustos ayının ikincisi

Ağustos ayında yatırımcısına en fazla yüzde 46,2 ile doğal gaz oldu. Doğal gazı yüzde 15,4 ile gümüş, yüzde 12,1 ile nikel, yüzde 10,6 ile kakao, yüzde 10,5 ile çinko, yüzde 9,7 ile mısır izledi. ABD'de Laura ve Marco kasırgaları nedeniyle kısa vadeli arz endişeleri, fiyatlarda yükselişe neden oldu.