Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

13 Ağustos 2020

Emtia piyasasında en çok kazandıranlar arasında yer alan gümüş, bu haftaya düşüşle başladı. Pazartesi ve salı günü yaşanan sert düşüşün ardından çarşamba yeniden yukarı yönde harekete geçen gümüş fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Pandemi sürecinde gümüş fiyatları yükselirken, gümüş temmuz ayında yatırımcısına yüzde 33,1 oranında kazandırdı. Geçtiğimiz hafta ons gümüşün fiyatı 29,86 dolar ile tarihi zirvesini görürken, daha sonra 24 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısını geliştirdiklerini ve tescillediklerini duyurmasının ardından altın ve gümüş fiyatlarında düşüş yaşanmıştı.

13 Ağustos gümüş fiyatları

Bugün saat 10:07 itibariyle gram gümüşün alış fiyatı 6,10 TL, satış fiyatı ise 6,11 TL oldu. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar seviyelerinde.

Temmuzda yüzde 33 kazandırdı

Temmuz ayında emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran gümüş oldu. Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre; Temmuz 2020'de gümüş yatırımcısına yüzde 33,1 kazandırdı. Analistler gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.

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