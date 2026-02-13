Gümüş fiyatlarında sert düşüş! Gözler 2026 tahminlerinde

ABD'den gelen zayıf veriler sonrası 31 Ocak'ta yaşadığı sert düşüşü geride bırakıp toparlanmaya başlayan gümüşte fiyatlar yeniden çakıldı. Salı günü yüzde 6'ya yakın artışla ons başına 85 doların üzerine çıkan gümüş fiyatları dün akşam yüzde 10'luk düşüşle 76 doların altına geriledi.

Bu sabah ise yeniden toparlanma sinyali veren gümüş yüzde 2,1 yükselerek 76,6 doların üzerine çıktı. 120 liraya kadar yükselen gümüşün gramı da 107 liraya düştü.

Dolar güçlenince kazançlar eridi

Gümüş, 29 Ocak'ta 121,60 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış, 2025 yılında yüzde 147 değer kazanarak en çok kazanç getiren değerli metallerden biri olmuştu. Ancak doların yeniden güçlenmesi ve artan risk iştahı altın ve gümüş gibi güvenli limanlara talebi zayıflatırken, fiyatlar yeniden sert düşüş gösterdi.

Altın da gün içinde yüzde 3,8 düşüş kaydederek ons başına 4 bin 880 dolara kadar geriledi.

J.P. Morgan'dan dikkat çeken tahmin

Analistler gümüş fiyatlarının temel ekonomik göstergelerle olan bağının zayıfladığına ve faiz politikasıyla bağın büyük ölçüde koptuğuna dikkat çekerek yatırımcıları oynaklığa karşı uyarırken, J.P. Morgan gümüş fiyatlarında 2026 yılı için sert bir yükseliş öngörüyor. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat tahminini 81 dolar/ons olarak açıkladı.

Banka gümüşte kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir tabana, 90 dolara doğru da toparlanmaya işaret etti.

Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının yarattığı ticari belirsizlikler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler gümüş fiyatlarında sert yükselişe yol açmış ancak 31 Ocak'ta yaşanan sert satış dalgası ile 65 doların altına gerilemişti.