Gümüş fiyatlarında son durum (12 Ağustos)

12 Ağustos 2020

Son dönemde yatırımcıların ilgi gösterdiği gümüş, tıpkı altın fiyatlarında olduğu gibi düşüşe geçti. Merkez Bankası'nın likidite hamlesinin ardından altında yaşanan sert düşüş, gümüş fiyatlarına da yansıdı.

Temmuz ayınıda yatırımcısına yüzde 33,1 kar yaptıran gümüşte son durum merak konusu. Emtia piyasasının en çok kazandıranlarından olan gümüşün fiyatı 29,86 dolarlık tarihi zirvesini görmesinin ardından 24 dolar seviyelerine geriledi.

Gram gümüş fiyatı bugün saat 09:55 itibariyle 5,83 liradan işlem görüyor.

Gümüş yatırımcısı kazandı

Temmuz ayında emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran gümüş oldu. Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre; Temmuz 2020'de gümüş yatırımcısına yüzde 33,1 kazandırdı. Analistler gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.

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