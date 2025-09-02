Gümüş rekor kırdı, bakır sınıra yaklaştı
Gümüşün ons fiyatı 14 yılın rekorunu kırarak 40 doları aştı. Altının ons fiyatı rekor seviyelere yakın seyrederken gramda 4600 TL sınırı geçildi. Bakır hızla yükselerek ton başına fiyatta 10 bin dolara yaklaştı. Euro da dün 48,3 TL seviyelerini test etti.
FİNANS SERVİSİ
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlü kalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Özellikle değerli metallerde Fed’in faiz indirim beklentileri dolayısıyla görülen ralli, gümüşte kritik eşiğin test edilmesini sağladı. Gümüşün ons fiyatı dün itibarıyla 2011’den bu yana ilk kez 40 dolar sınırını aştı. Yıl başından bu yana gümüşteki fiyat artışı yüzde 40’ı buldu. Paladyumdaki yükseliş de yıl başından bu yana yüzde 26’yı geçti. Platindeki yükseliş ise aynı dönemde yüzde 54 oldu.
Gram altın rekor kırdı
Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 3 bin 489 dolara kadar yükseldi ve 22 Nisan’daki 3500 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. Ons fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı gün içinde 4 bin 611 TL’ye kadar yükseldi. Altının gramı cuma günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 4 bin 561 liradan tamamlamıştı. Son beş işlem gününde yükselen altının ons kazancı yılbaşından bu yana yüzde 30’u geçti.
Bakırın hikayesi farklı
Değerli metallerin yanı sıra bakır da, zayıflayan dolar ve artan taleple değer kazanıyor. Ton başına 10 bin dolarlık eşik değerine doğru yükselen bakırın değerinin ivmelenmesinin altında ABD’nin aldığı kritik mineraller kararları yatıyor. ABD, ekonomi ve ulusal güvenlik açısından önemleri nedeniyle 2025 yılı için kritik mineraller listesine bakır ve potasyumun eklenmesini önerdi. Ulaştırma, savunma ve ABD elektrik şebekesinde yaygın olarak bakırın kullanıldığını vurgulayan analistler, veri merkezleri ve yapay zekanın yükselişiyle birlikte yirmi yıl aradan sonra ilk kez artan elektrik talebi nedeniyle şebekenin yenilenmesi gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin etkisiyle baz metallerde tezgah üstü piyasa fiyatları geçen hafta da hareketli seyretmişti. Bakır fiyatı ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 50 ithalat vergisi koyacağı açıklamasının ardından temmuz ayında rekor seviyelere yükselmişti.
Dövizde haşlanan kurbağa etkisi
Öte yandan TL’de euro karşısında değer kaybını sürdürüyor. Geçen haftayı 48 TL’den kapatan euro, dün 48,3 TL’ye kadar yükseldi ve en yüksek seviyesini gördü. Euro bu yıl başında 36,6 TL düzeyindeydi. Artış yüzde 32’ye dayandı. Dolar fiyatı ise dün hafif düşse de 41,11 TL ile rekor seviyelere yakın seyrediyor. Dolar sene başında 35,37 TL idi. Bu tarihten beri yükseliş yüzde 16,22 oldu. Döviz fiyatlarındaki artış içinde “kurbağa bulunan kazanın” yavaş yavaş ısıtılması gibi bir seyir izliyor.
Fed’den faiz indirimi bekleniyor
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), bu ay, 9 ay sonra ilk kez faiz indirimi beklenirken, diğer büyük merkez bankalarının ise temkinli tavrını sürdürmesi öngörülüyor. Eylül ayında merkez bankalarını yoğun bir mesai bekliyor. Bu ay Fed’in yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) gibi büyük bankaların para politikası kararları takip edilecek. Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti. Analistler, bazı Fed üyelerinin güvercin tutumu ve son zamanlarda Banka yetkilerinden alınan sinyallerin eylül ayında Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirterek, söz konusu adımın hükümetin Fed üzerindeki baskısını da bir nebze azaltabileceğini kaydetti.