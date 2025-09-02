Gümüş rekor kırdı, bakır sınıra yaklaştı

FİNANS SERVİSİ

ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gide­bileceği ihtimallerinin güçlü kalması varlık fiyatları üze­rinde etkili oluyor. Özellikle değerli metallerde Fed’in fa­iz indirim beklentileri dola­yısıyla görülen ralli, gümüşte kritik eşiğin test edilmesini sağladı. Gümüşün ons fiya­tı dün itibarıyla 2011’den bu yana ilk kez 40 dolar sınırını aştı. Yıl başından bu yana gü­müşteki fiyat artışı yüzde 40’ı buldu. Paladyumdaki yük­seliş de yıl başından bu yana yüzde 26’yı geçti. Platinde­ki yükseliş ise aynı dönemde yüzde 54 oldu.

Gram altın rekor kırdı

Altının onsu da güne yükse­lişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 3 bin 489 do­lara kadar yükseldi ve 22 Ni­san’daki 3500 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. Ons fiyatla­rındaki hareketliliğin etkisiy­le yeni haftaya yükselişle baş­layan altının gram fiyatı gün içinde 4 bin 611 TL’ye kadar yükseldi. Altının gramı cu­ma günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 4 bin 561 liradan tamamlamıştı. Son beş işlem gününde yükselen altının ons kazancı yılbaşın­dan bu yana yüzde 30’u geçti.

Bakırın hikayesi farklı

Değerli metallerin yanı sı­ra bakır da, zayıflayan dolar ve artan taleple değer kazanı­yor. Ton başına 10 bin dolar­lık eşik değerine doğru yük­selen bakırın değerinin ivme­lenmesinin altında ABD’nin aldığı kritik mineraller ka­rarları yatıyor. ABD, ekonomi ve ulusal güvenlik açısından önemleri nedeniyle 2025 yılı için kritik mineraller listesi­ne bakır ve potasyumun ek­lenmesini önerdi. Ulaştırma, savunma ve ABD elektrik şe­bekesinde yaygın olarak ba­kırın kullanıldığını vurgula­yan analistler, veri merkezleri ve yapay zekanın yükselişiyle birlikte yirmi yıl aradan son­ra ilk kez artan elektrik talebi nedeniyle şebekenin yenilen­mesi gerekliliğine dikkat çe­kiyor. Bu gelişmelerin etkisiy­le baz metallerde tezgah üs­tü piyasa fiyatları geçen hafta da hareketli seyretmişti. Ba­kır fiyatı ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 50 ithalat vergisi koyacağı açıklaması­nın ardından temmuz ayında rekor seviyelere yükselmişti.

Dövizde haşlanan kurbağa etkisi

Öte yandan TL’de euro kar­şısında değer kaybını sür­dürüyor. Geçen haftayı 48 TL’den kapatan euro, dün 48,3 TL’ye kadar yükseldi ve en yüksek seviyesini gör­dü. Euro bu yıl başında 36,6 TL düzeyindeydi. Artış yüz­de 32’ye dayandı. Dolar fiya­tı ise dün hafif düşse de 41,11 TL ile rekor seviyelere yakın seyrediyor. Dolar sene başın­da 35,37 TL idi. Bu tarihten beri yükseliş yüzde 16,22 ol­du. Döviz fiyatlarındaki artış içinde “kurbağa bulunan ka­zanın” yavaş yavaş ısıtılması gibi bir seyir izliyor.

Fed’den faiz indirimi bekleniyor

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), bu ay, 9 ay sonra ilk kez faiz indirimi beklenirken, diğer büyük merkez bankalarının ise temkinli tavrını sürdürmesi öngörülüyor. Eylül ayında merkez bankalarını yoğun bir mesai bekliyor. Bu ay Fed’in yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) gibi büyük bankaların para politikası kararları takip edilecek. Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti. Analistler, bazı Fed üyelerinin güvercin tutumu ve son zamanlarda Banka yetkilerinden alınan sinyallerin eylül ayında Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirterek, söz konusu adımın hükümetin Fed üzerindeki baskısını da bir nebze azaltabileceğini kaydetti.