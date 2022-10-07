Gümüş, verimli portföylerde stratejik varlık

Silver Institute desteğiyle farklı seviyelerde gümüş riskine sahip model portföylerin riskinin değerlendirildiği bir çalışma yapıldı. "Gümüş'ün Küresel Çok Varlıklı Portföydeki Uygunluğu" başlıklı raporda gümüş tutmanın potansiyel uzun vadeli faydalarını inceleyen Oxford Economics, Ocak 1999'dan Haziran 2022'ye kadar gümüşün tarihsel performansını hisse senetleri, tahviller, altın ve diğer emtialar da dahil olmak üzere bir dizi geleneksel varlık sınıfıyla karşılaştırdı. Araştırmada gümüşün altın dışındaki varlık sınıflarıyla nispeten düşük bir tarihsel korelasyona sahip olduğu gösterildi ve bu da gümüşün yatırım portföylerinde çeşitlendirme potansiyelini ortaya koydu.

Kinesis şirketi analistlerine göre temiz enerji talebi hala piyasalarda geçerli olduğundan piyasalarda ons gümüşe dair talebin giderek artacağı yönünde belirgin beklentiler var. Hazine getirileri ve ABD dolar endeksinin muhtemel bir zirve yaşamaları ve bu seviyelerde yorgun düşme ihtimali sebebiyle değerli metallerin toparlanma aşamasında olduğu da yapılan bir diğer yorumlar arasında.

Bu arada Incrementum AG tarafından yapılan bir analizde fiyatların hem nominal hem de reel olarak tarihi seviyelerin çok altında olduğu ve orta-uzun vadede yükseliş potansiyelinin korunduğu belirtiliyor.

Gümüşte 22.60 doların üzeri yeni alıcıları çeker

ABD’de İmalat sektörünün yavaşlaması sonrası gümüşte düşen fiyat eğiliminden çıkıldı ve yükselişler hız kazandı. Gümüş bu hafta 21.24 dolar/onsla son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Sonrasında fiyatlar ABD’de özel sektör istihdamının yüksek gelmesiyle 20.50-21.00 bandına geri çekildi. Uzmanlara göre yükselişin devamında 21.27 ve 22.10 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 20.60 ve 20.27 destek oluşturabilir. TD Securities analistleri fiyatların yükseldiğini fakat aşağı yönlü baskıyı hafifletmek için 22.600 düzeyinin geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Stratejistler, bu seviye aşılırsa yeni alıcıların gümüş piyasasına gireceğine inanıyor.