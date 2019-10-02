Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Güsiad’a konuk oldu

02 Ekim 2019

HAKAN KILIÇ



Gümüşhane ve İş Dünyası programı açılışında, Güsiad Genel Başkanı Yüksel Yalçın, Güsiad’ın kuruluş öyküsünü kısa bir girişle anlattıktan sonra, Güsiad’ın faaliyetleri, temsilcilikleri ve şubeleri ile birlikte faaliyet alanlarını anlattı.

Başkan Yüksel Yalçın: Büyük Ekonomileri Güçlü Endüstriler Yaratır

Büyük ekonomileri güçlü endüstriler yaratır, ekonomimizi büyütmemiz için en küçük atölyemizden büyük ölçekli sanayicilerimize kadar siyasi erkin sorumluluklarına ilave olarak birey birey, kurum kurum destek vermemiz gerekiyor. Birbirimizin iş alanına destek vermeli, gerek iç piyasa gerekse ihracata dönük pazar genişlemesi için gayret etmeliyiz.Valilerimiz ve yerel yöneticilerimizden beklentilerimiz bu alanda yatırımcıların ve girişimcilerin önünün açılması, desteklenmesi. Türkiyeyi Avrasyanın üretim üssü haline getirilmesi için her türlü çabaya güç vermeleridir. Yatırımcılarımızı destekler ve motive edersek, sanayi istihdamına dönük somut sonuçlar alırız. Bunun için, Gümüşhane Valimiz, Belediye Başkanımız, Ticaret Sanayi Odamızla birlikte bölgede yatırım imkanlarını değerlendirebileceğimiz çalışmalar yapmak arzusundayız, dedi.

Taşbilek: Turizm Temalı Gelişim Programı Ana Programımız



Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane’de 10 aylık görev sürecinde, şehrin gelişimi için gayret ettiklerini, bu kapsamda özellikle turizm başta olmak üzere şehrin altyapı, üst yapının yanında turizm ve üretime dönük başlıklarda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Vali Taşbilek, Turizm başlığında özellikle Süleymaniyeyi bu işin merkezine aldıklarını, yeni tamamlanan oteli en kısa zamanda işletmeye alacaklarını, Rum okulunun restorasyonundan sonra o bölgede büyük hareketlilik beklediklerini ifade etti. Bunun yanında, Kanadalı bir firmaya Kayak Merkezinin projesini çalıştırdıklarını, önümüzdeki 3-5 yıli çinde bölgede en önemli gündemin Süleymaniye olacağını ifade etti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde işletmeye açılacak Gümüşhane Bayburt Havaalanı, ve yeni Zigana Tünelinden sonra bölgenin tam bir turizm destinasyonuna evrileceğini söyledi.



Vali Taşbilek, Gümüşhane OSB de parselden 26 tanesinin hala boş olduğunu, bu alanların yatırımcı beklediğini belirterek, 5. bölge avantajlarında olan Gümüşhane’nin, Sanayi Bakanlığının yayımladığı özeli ürünlerde yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşvikleri alacağını tekrar hatırlattı.





Vali Taşbilek, Güsiad’la ilimizin ticari ve endüstriyel gelişimi adına en az yılda bir olmak üzere bir araya gelmeye hazır olduklarını, hatta bu buluşmaları daha da sıklaştırabiliriz,dedi. “Hürmet Görmeye Değil, Hizmet Etmeye Geldik” diyen Vali Taşbilek, Güsiad üyelerine yaklaşık bir saati bulan detaylı bir sunum yaptı. Sunumun ardından günün anısına Başkan Yüksel Yalçın kendilerine pilaket takdim etti.



İnşaat Komite Başkanı Cahit Karakullukçu Sektörü Değerlendirdi İnşaat Sektör Komite Başkanı Cahit Karakullukçu, değişen dünyada makroiktisadi verilerle birlikte teknolojinin seyrini, dış politik analizle birlikte yaptı. Artık, büyük ülke küçük ülke yok, sanayisi ve teknolojisiyle önde olan, geride kalan ülkeler var dedi. Türkiye’deki inşaat sektörünün durum analizini de yapan Karakullukçu, Türkiyede 1 milyon civarında bitmiş hazır konut stoğunun olduğunu yarı tamamlarla birlikte 3 milyonu bulduğunu, ifade ederek, inşaat sektörü için kısa ve orta vadede en iyi gelişme kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması olacaktır dedi. Gümüşhane’nin genel ekonomik seyirden etkilendiğini ifade ederek, inşat sektörünün analizini de yapan Karakullukçu, Gümşhane’de mimari projelerin tarihsel dokuyu içeren tarza dönüşümü konusuna da dikkat çekti.

Güsiad Onursal Başkanı Prof.Dr.Kenan Aydın, Gümüşhane’li İş Dünyası Gümüşhane’nin Gelişimine Duyarlı

Programda söz alan Aydın, Güsiad olarak kurulduğumuzdan bu yana eğitim ve turizm başta olmak üzere iş dünyasını ilgilendiren bir çok konuyu gündeme aldık. Süleymaniye Güsiad’ın en önemli gündemlerinden biri olmuştur.Sn.Valimizin sunuşunda bu konuyu özenle dikkate alması hepimizi mutlu etmiştir. İsviçre gezimizle başlayan bu konudaki ilk girişimimiz Beypazarı, Eskişehir Odunpazarı ve Safranbolu ziyaretleri ile devam etmiş ve bunların sonuçlarını önceki dönem valilerimiz ve belediye başkanlarımızla paylaştığımız örneklerdir. Süleymaniye, Gümüşhane turizminin mihenk taşıdır. Bunun yanında Kron Vadisi, Santa Antik Kent, İmera, Artabel gölleri turizm adına yapılacak yatırımlarla bölgeyi yıldızlaştıracaktır. Valiliğimiz tarafından bu konularda yapılacak programlarda Güsiad olarak hep yanlarında destek olarak yer alacağız, dedi.