Gümüşte büyük kırılma yaklaşıyor mu? İşte kritik seviyeler...

Emtia piyasalarında son günlerin en dikkat çekici başlıklarından biri gümüş fiyatları oldu. Uzmanlara göre jeopolitik risklerin büyük bölümünün geride kalması ve küresel ekonomik görünümdeki iyileşme, gümüşü destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle Çin ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 büyümesi ve bakır fiyatlarının güçlü yükselişi, sanayi talebine bağlı hareket eden gümüş için olumlu sinyal olarak değerlendiriliyor.

Bakırdaki yükseliş gümüşü destekliyor

Analistler, bakır fiyatlarının 6,25 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının sanayi

metallerinde yeni bir döneme işaret ettiğini belirtiyor. Gümüşün kullanım alanlarının yaklaşık yarısının sanayi sektöründen gelmesi nedeniyle, bakırdaki yükselişin gümüş fiyatlarını da yukarı taşıyabileceği ifade ediliyor. Ayrıca dolar endeksindeki geri çekilmenin de değerli metaller için güçlü bir destek oluşturduğu vurgulanıyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıkıyor

Piyasalarda teknik analiz tarafında ise dikkat çeken seviyeler bulunuyor. Gümüş fiyatlarının kısa sürede 73 dolardan 82 doların üzerine yükselmesi, yatırımcı ilgisini artırdı. Fiyatın daha sonra 78 dolar seviyesine geri çekilmesine rağmen bu bölgenin korunması, yükseliş eğiliminin devam edebileceği şeklinde yorumlandı.

Uzmanlar grafiklerde 84 dolar ve 82,67 dolar seviyelerinde oluşan iki zirveye dikkat çekiyor. Teknik analizde “çift tepe” olarak bilinen bu yapı, genellikle düşüş sinyali olarak kabul ediliyor. Ancak analistlere göre bu formasyonun kesinleşmesi için fiyatın 73 dolar seviyesinin altına inmesi gerekiyor. Böyle bir senaryoda satış baskısının hızlanabileceği belirtiliyor.

84 dolar aşılırsa yeni ralli başlayabilir

Öte yandan gümüş fiyatlarının günlük kapanışta 84 dolar seviyesinin üzerine çıkması halinde düşüş riskinin ortadan kalkabileceği ifade ediliyor. Analistler, bu durumda ilk hedefin 92 dolar seviyesi olabileceğini belirtiyor. Daha uzun vadede ise 98-100 dolar bandının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte 73 dolar ve 84 dolar seviyeleri gümüş piyasasının yönünü belirleyecek en önemli eşikler olacak. 73 doların altı düşüş senaryosunu güçlendirirken, 84 dolar üzerindeki hareketlerin yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceği belirtiliyor.