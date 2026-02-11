Gümüşte hızlı yükseliş: Kritik seviye aşıldı, tahmini rakam netleşti

ABD'den gelen zayıf veriler sonrası değerli metaller yukarı yönlü hareketlenirken önceki seansta yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden ons gümüş sabah saatlerinde 82,43 dolara kadar yükselmişti.

Gün içinde yükselişe devam eden gümüş yüzde 6'ya yakın artışla ons başına 85 doların üzerini çıkarken, gram gümüş de 120 liraya yükseldi.

Bu yıl yüzde 14 yükselen gümüş, 29 Ocak'ta 121,60 dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, 2025 yılında da yüzde 147 değer kazanarak altından sonra ne çok kazanç sağlayan değerli metallerden biri olmuştu.

Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının yarattığı ticari belirsizlikler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler gümüş fiyatlarında sert yükselişe yol açmış ancak 31 Ocak'ta yaşanan sert satış dalgası ile 65 doların altına gerilemişti.

75-80 dolar eşiği kritik

Gümüş fiyatlarındaki oynaklık tarihi seviyelere çıkarken bankacılık devi JP Morgan 06 Şubat tarihli notunda gümüşte kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir tabana, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanmaya işaret etmişti.

Analistler ise gümüş fiyatlarının temel ekonomik göstergelerle olan bağının zayıfladığına ve faiz politikasıyla bağın büyük ölçüde koptuğuna dikkat çekerek yatırımcıları oynaklığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.