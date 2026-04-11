Gümüşte kritik hafta! 78 dolar hedefi mi, 72 dolara geri çekilme mi?

Nisan ayının ikinci haftasına güçlü bir görünümle giren gümüş, 75,50-76,50 dolar aralığında işlem görüyor. Son günlerde yüzde 2-3 yükseliş kaydeden değerli metal, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yukarı yönlü potansiyelini koruyor.

Son yükseliş ve geri çekilme

8 Nisan’da ABD-İran ateşkesinin etkisiyle yüzde 6-8 arasında yükselen gümüş, 77 dolar seviyesine yaklaşarak üç haftanın zirvesini gördü. Ancak sonraki günlerde kar satışlarıyla birlikte fiyatlar yeniden 75 dolar bandına çekildi.

Piyasayı ne yönlendirecek?

13-19 Nisan haftasında açıklanacak ABD ÜFE verisi, perakende satışlar ve Fed’den gelebilecek mesajlar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.

Jeopolitik riskler kritik

ABD-İran ateşkesinin sürdürülebilirliği ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yakından izleniyor. Olası bir gerilim artışı, güvenli liman talebini yükselterek gümüş fiyatlarını yukarı taşıyabilir.

Sanayi talebi destekliyor

Gümüş, yalnızca yatırım aracı değil aynı zamanda sanayi metali olarak da güçlü talep görüyor. Güneş panelleri, elektronik ve elektrikli araç üretimi fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Analistlere göre gümüş, 75,50 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini koruyor. 76,90-78,85 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

78,85 dolar seviyesinin aşılması durumunda fiyatların 83,70 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunuyor. Bu senaryo, yükseliş trendinin güçlenmesine işaret edecek.

Aşağı yönlü riskler de var

75,50 doların altına sarkılması halinde 74,70 ve 72,10 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu durum, kısa vadeli bir düzeltme riskini artırabilir.

Yatırımcılar temkinli

Uzmanlar, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gümüşte volatilitenin yüksek kalacağını belirtiyor. Yeni hafta, fiyatların yönü açısından belirleyici olabilir.