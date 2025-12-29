Gümüşte rekor sonrası dalgalı seyir

Değerli metaller piyasasında fiyat hareketliliği sürüyor.

Küresel ölçekte hem finansal hem de jeopolitik gelişmeler, değerli metallerde dalgalanmaya yol açıyor.

Gümüş, yıl içinde 84 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırmasının ardından kâr satışlarıyla bir miktar gerilese de yeniden toparlanma eğilimine girdi. Piyasalarda, geri çekilmeye rağmen gümüşe yönelik güçlü beklentiler korunuyor.

Uzmanlar, spekülatif girişler, ekim ayındaki kısa pozisyon sıkıştırmasının ardından devam eden arz aksamaları, merkez bankalarının alımları, ETF girişleri ve ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentilerin gümüş fiyatlarını desteklediğine işaret ediyor. Bu gelişmelerle birlikte gümüşün 2025 yılında yaklaşık yüzde 166’lık bir getiri elde etme potansiyeline sahip olduğu, piyasalarda ise 2026’da daha gevşek para politikalarının beklendiği belirtiliyor.

Ons gümüş

Ons gümüş güne 79,21 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,08 dolar, en yüksek 84,02 dolar seviyesi görüldü. Ons gümüş, 79,88 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram gümüş

Gram gümüş ise güne 109 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103 lira, en yüksek 115 lira seviyeleri test edildi. Gram gümüş şu sıralarda 110 liradan alıcı buluyor.