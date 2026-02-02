Gümüşte sert düşüş: Tarihin en kötü ikinci kaybı yaşandı

Gümüş fiyatları yüzde 3,2'ye kadar yükseldiği dönemi geride bırakıp yaklaşık 75 dolar seviyesine geriledi. Gri metal, bir önceki kapanışta ise tarihindeki en büyük gün içi kayıplardan birini yaşadı.

120 doların üzerine çıkarak yatırımcısını heyecanlandıran gümüş 30 Ocak'ta, bir günde yüzde 30'a varan düşüşle 82,1 doları, gün içinde ise 72,43 dolar seviyesini gördü. Bu sert dalgalanma gümüşün günlük bazdaki en kötü ikinci düşüşü olarak kaydedildi.

Analistler de piyasadaki sert hareketlerin henüz sona ermediğini belirterek, yatırımcıların risk almaktan kaçınmasının likiditeyi sınırladığını söyledi.

Rekordan sert satışa

Hafta başında jeopolitik gerginlikler, zayıflayan dolar endeksi ve Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ardından değerli metaller, güvenli liman talebiyle yeni rekorları test etmişti. Ancak şahin duruşuyla bilinen Kevin Warsh'ın Fed yönetiminde öne çıkabileceği beklentisi doların güçlenmesine yol açınca değerli metallerde satış baskısıı arttı. Haftanın son iki işlem gününe denk gelen bu satışlarla da kazançların önemli bölümü eridi.

5 bin 598 dolarla rekor tazeleyen ons altın, haftanın sonuna doğru 4 bin 841 dolardan kapanış yaparken gümüş ise hafta başında 121 dolarlık tarihi zirvesinin ardından sert bir satış dalgasına girdi.

Analistler, doların güçlenmesi ve yüksek fiyatların tetiklediği kar satışlarının gümüşteki düşüşü hızlandırdığına dikkat çekti. Buna karşın gümüş, ocak ayını yaklaşık yüzde 17 kazançla tamamlayarak uzun vadeli yükseliş trendini korudu.