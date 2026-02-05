Gümüşte tarihi kırılma: Rekorların ardından sert satış dalgası

Rekor sevileri test eden gümüş 30 Ocak'ta başlayan düşüşe dün yüzde 2,6 yükselişle ara verse de toparlanma kısa sürdü. Asya işlemlerinin erken saatlerinde ons başına 90 doların üzerine çıkan gri metal tarihi satış dalgası sonrası yüzde 15'e kadar geriledi.

Değerli metaller jeopolitik çalkantılar ve ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik endişelerle rekor üstüne rekor kırmış yeni yıla da güçlü girmişti. Ancak yükseliş ivmesi geçen haftanın sonunda gümüşteki en büyük günlük düşüşle son buldu.

Oynaklık devam edecek

Ons gümüş 75,8875 dolara gerilerken analistlere göre oynaklık kısa vadede düzelmeyecek. Altın fiyatlarındaki oynaklık 2008 küresel finans krizinin en çalkantılı günlerinden bu yana en yüksek seviyelere ulaşırken gümüşteki dalgalanma ise son olarak 1980 yılında benzer boyutlarda görülmüştü.

Piyasalar, Kevin Warsh'un Fed başkanlığına aday gösterilmesinin para politikasına olası etkilerini tartıyor. Trump, Warsh'un faiz artışını savunması halinde aday olmayacağını belirtirken, Fed'in yeniden faiz indirimine gideceğini düşündüğünü söyledi. Bu beklenti, faiz getirisi olmayan altın gibi değerli metaller için destekleyici görülüyor.